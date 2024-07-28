В Донецкой области за минувшие сутки оккупанты убили 5 и ранили 15 гражданских лиц. Об этом сообщает глава Донецкой Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По информации, 27 июля войска страны-террориста убили 5 мирных жителей Донетчины.

Следовательно, 3 человека погибли в Ивановке, один человек в Константиновке и еще один - в Торецке.

Кроме того, 15 человек получили ранения в области.

Напомним

Общее количество жертв вражеских атак в Донецкой области приведено без учета данных из Мариуполя и Волновахи.

Російські обстріли поранили трьох мирних жителів Донеччини