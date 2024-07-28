В Донецкой области за минувшие сутки вражеские войска убили 5 гражданских лиц и ранили 15. Жертвы зафиксированы в Ивановке, Константиновке и Торецке, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
В Донецкой области за минувшие сутки оккупанты убили 5 и ранили 15 гражданских лиц. Об этом сообщает глава Донецкой Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По информации, 27 июля войска страны-террориста убили 5 мирных жителей Донетчины.
Следовательно, 3 человека погибли в Ивановке, один человек в Константиновке и еще один - в Торецке.
Кроме того, 15 человек получили ранения в области.
Напомним
Общее количество жертв вражеских атак в Донецкой области приведено без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
Російські обстріли поранили трьох мирних жителів Донеччини27 июля 2024, 05:50 • 25876 просмотров