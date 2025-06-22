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Резников о переговорных делегациях РФ: не уполномочены принимать решения и не передают в Кремль "плохие новости"

Киев • УНН

 • 218 просмотра

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, российские переговорщики ведут себя вежливо, но не имеют полномочий принимать решения и являются лишь рупором Кремля, опасаясь передавать "наверх" плохие новости. Они не информируют Москву о реальном положении дел на фронте, что выяснилось во время попытки организации обмена телами погибших.

Резников о переговорных делегациях РФ: не уполномочены принимать решения и не передают в Кремль "плохие новости"

Участники российских делегаций во время переговоров за закрытыми дверями вежливы, однако не уполномочены на принятие решений. Они являются рупором кремля и боятся передавать "наверх" плохие новости о реальном положении дел. Об этом заявил бывший министр обороны Алексей Резников в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По словам Резникова, который был членом первой делегации в прямых переговорах с россией после полномасштабного вторжения в 2022 году, за закрытыми дверями россияне на переговорах ведут себя  "деликатно, дипломатично, с уважением к своим визави... стараются донести свою позицию или позицию их руководства.

"Но как только они выходили к медиа – будто другие люди. Потому что им нужно было отправить сигнал своей аудитории, и рассказывалось совершенно другое. Потому что они продавали то, что там хотят услышать, а не то, что происходило внутри комнаты", - добавил Резников.

В то же время, во время переговоров они не могут принимать никаких решений, только пересказывают слова кремлевского руководства.

"Они все, по моему мнению, не имели никакой субъектности, никакого мандата на реальные переговоры с точки зрения договориться. Они выполняли функцию. Вот им написали, что вы должны сказать, возможно, с маленькими колебаниями. Но мы достигли некоторых положительных моментов. Мы договорились о гуманитарных коридорах, чтобы спасти жизни гражданским людям: Волноваха, Бердянск, Мариуполь... Тысячи людей спасли" - напомнил Резников.

В то же время, участники российских делегаций не передают в москву данные о реальном положении дел на фронте. Резников рассказал, что когда пытался организовать первый масштабный обмен телами, обсуждая его с помощником президента рф Владимиром Мединским, то натолкнулся на непонимание.

"Я говорю, у нас уже по докладам наших военных на контролируемой нами территории три тысячи тел лежит ваших военных. Мы знаем, что морги в Беларуси все забиты по перехвату. Мы знаем, что, кроме моргов, вы используете крематорий мобильный. Мы это точно знаем. Но три тысячи тел лежат. Пока холодно, то они себе лежат, но потом гнить начнут, и мы готовы вам их отдать. Пусть Красный Крест поможет, но мы хотим наших забрать и похоронить их, отдать семьям. Мединский очень удивился. Посмотрел на Александра Фомина, это заместитель Сергея Шойгу тогда был. У того – poker face: мы не подтверждаем, у нас там 60 умерших из-за COVID и на том все" - рассказал Резников

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Радио Свобода
Алексей Резников
Беларусь
Волноваха
Бердянск
Мариуполь
Tesla
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