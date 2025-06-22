Резніков про переговорні делегацій рф: не уповноважені на рішення і не передають в кремль "погані новини"

Учасники російських делегацій під час переговорів за закритими дверима ввічливі, проте не уповноважені на ухваленні рішень. Вони є рупором кремля і бояться передавати "нагору" погані новини про реальний стан справ. Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

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За словами Резнікова, який був членом першої делегації у прямих переговорах з росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році, за закритими дверима росіяни на переговорах поводяться "делікатно, дипломатично, з повагою до своїх візаві... намагаються донести свою позицію або позицію їхнього керівництва.

Але як тільки вони виходили до медіа – ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати - додав Резніков.

У той же час, під час переговорів вони не можуть ухвалювати жодних рішень, тільки переказують слова кремлівського керівництва.

Вони усі, на мою думку, не мали жодної субєктності, жодного мандату на реальні переговори з точки зору домовитися. Вони виконували функцію. От їм написали, що ви маєте сказати, можливо, з маленькими коливаннями. Але ми досягли деяких позитивних моментів. Ми домовилися про гуманітарні коридори, щоб врятувати життя цивільним людям: Волноваха, Бердянськ, Маріуполь... Тисячі людей врятували - нагадав Резніков.

У той же час, учасники російських делегацій не передають у москву дані про реальний стан справ на фронті. Резніков розповів, що коли намагався організувати перший масштабний обмін тілами, обговорюючи його з помічником президента рф володимиром мединським, то наштовхнувся на нерозуміння.

Я кажу, у нас вже за доповідями наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Ми знаємо, що морги в Білорусі всі забиті по перехопленню. Ми знаємо, що, окрім моргів, ви використовуєте крематорій мобільний. Ми це точно знаємо. Але три тисячі тіл лежать. Поки холодно, то вони собі лежать, але потім гнити почнуть, і ми готові вам їх віддати. Нехай Червоний Хрест допоможе, але ми хочемо наших забрати і поховати їх, віддати родинам. мединський дуже здивувався. Подивився на олександра фоміна, це заступник сергія шойгу тоді був. У того – poker face: ми не підтверджуємо, у нас там 60 померлих через COVID й на тому все - розповів колишній міністр оборони України.

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Речник кремля дмитро пєсков заявив, що дату нового раунду російсько-українських переговорів може бути погоджено наступного тижня. Україна та росія вже обмінялися проектами своїх меморандумів.

російська делегація заявила про готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів із представниками України.

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російський диктатор володимир путін 18 червня виступив у рамках петербурзького міжнародного економічного форуму, під час якого заявив, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".

Україна наполягає, що переговори можливі лише після повного виведення російських військ із її території, включно з Кримом і Донбасом. росія ж продовжує вимагати визнання захоплених територій як частини рф. Посередницькі ініціативи - зокрема з боку Китаю, Ватикану, Бразилії та деяких африканських країн - тривають, але без практичного результату.

У червні відбулася мирна конференція у Швейцарії, організована Україною, де росія не була присутня. За її підсумками було погоджено рамкові принципи для подальших дискусій. Переговори ж у Туреччині дали можливість повернути в Україну тисячі полонених, а також провести з росією обміни тілами загиблих.

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