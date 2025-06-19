Дату третього раунду переговорів між рф і Україною узгодять наступного тижня - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що дату нового раунду російсько-українських переговорів може бути погоджено наступного тижня. Про це пєсков заявив в інтерв’ю росЗМІ, передає УНН.

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"Зараз орієнтуємося на те, що наступного тижня вже буде погоджено дату проведення третього раунду консультацій", - сказав пєсков.

Він нагадав, що Україна та росія вже обмінялися проектами меморандумів.

"Належить, звичайно, зіставити реакцію сторін на ці меморандуми", - додав пєсков.

Нагадаємо

російська делегація заявила про готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів із представниками України.

Вчора, 18 червня, російський диктатор володимир путін виступив у рамках петербурзького міжнародного економічного форуму, під час якого він заявив, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".