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Дату третього раунду переговорів між рф і Україною узгодять наступного тижня - пєсков

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що наступного тижня може бути узгоджено дату проведення третього раунду консультацій між росією та Україною. Сторони вже обмінялися проектами меморандумів.

Дату третього раунду переговорів між рф і Україною узгодять наступного тижня - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що дату нового раунду російсько-українських переговорів може бути погоджено наступного тижня. Про це пєсков заявив в інтерв’ю росЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Зараз орієнтуємося на те, що наступного тижня вже буде погоджено дату проведення третього раунду консультацій", - сказав пєсков.

Він нагадав, що Україна та росія вже обмінялися проектами меморандумів.

"Належить, звичайно, зіставити реакцію сторін на ці меморандуми", - додав пєсков.

Нагадаємо

російська делегація заявила про готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів із представниками України.

Вчора, 18 червня, російський диктатор володимир путін виступив у рамках петербурзького міжнародного економічного форуму, під час якого він заявив, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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