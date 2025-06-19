Дату третьего раунда переговоров между рф и Украиной согласуют на следующей неделе - песков

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом Песков заявил в интервью росСМИ, передает УНН.

Детали

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал песков.

Он напомнил, что Украина и россия уже обменялись проектами меморандумов.

"Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы", - добавил песков.

Напомним

российская делегация заявила о готовности прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с представителями Украины.

Вчера, 18 июня, российский диктатор владимир путин выступил в рамках петербургского международного экономического форума, во время которого он заявил, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может состояться только на завершающем этапе переговоров об окончании войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".