Дату третьего раунда переговоров между рф и Украиной согласуют на следующей неделе - песков
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что на следующей неделе дату проведения третьего раунда консультаций между Россией и Украиной могут согласовать. Стороны уже обменялись проектами меморандумов.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом Песков заявил в интервью росСМИ, передает УНН.
Детали
"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал песков.
Он напомнил, что Украина и россия уже обменялись проектами меморандумов.
"Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы", - добавил песков.
Напомним
российская делегация заявила о готовности прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с представителями Украины.
Вчера, 18 июня, российский диктатор владимир путин выступил в рамках петербургского международного экономического форума, во время которого он заявил, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может состояться только на завершающем этапе переговоров об окончании войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".