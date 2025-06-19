Делегація рф готова прибути до Стамбула після 22 червня - захарова

російська делегація заявила про готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів із представниками України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

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Офіційна представниця мзс рф марія захарова під час брифінгу на петербурзькому міжнародному економічному форумі повідомила, що москва визначить точну дату найближчим часом.

Після 22 червня наша делегація, я маю на увазі делегацію російської федерації, яка була затверджена рішенням президента, буде готова прибути до Стамбула для продовження переговорів. Конкретні строки будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками та керівником самої делегації – заявила представниця мзс рф марія захарова.

За її словами, під час чергового третього раунду перемовин планується обговорити пропозиції, передані сторонами наприкінці травня та на початку червня.

У ході чергового третього раунду російська сторона планує обмінятися коментарями щодо переданих 28 травня та 2 червня меморандумів сторін із пропозиціями з врегулювання української кризи – повідомила захарова.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Другий раунд переговорів росії та України відбувся у Стамбулі 2 червня. Українська делегація в Стамбулі висунула вимоги щодо припинення вогню, повернення полонених і дітей, а також зустрічі Зеленського і путіна. росія не надала свій документ.