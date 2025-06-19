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Делегація рф готова прибути до Стамбула після 22 червня - захарова

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

російська делегація підтвердила готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною. Планується обговорити пропозиції, передані сторонами наприкінці травня та на початку червня.

Делегація рф готова прибути до Стамбула після 22 червня - захарова

російська делегація заявила про готовність прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів із представниками України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Офіційна представниця мзс рф марія захарова під час брифінгу на петербурзькому міжнародному економічному форумі повідомила, що москва визначить точну дату найближчим часом.

Після 22 червня наша делегація, я маю на увазі делегацію російської федерації, яка була затверджена рішенням президента, буде готова прибути до Стамбула для продовження переговорів. Конкретні строки будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками та керівником самої делегації

– заявила представниця мзс рф марія захарова.

За її словами, під час чергового третього раунду перемовин планується обговорити пропозиції, передані сторонами наприкінці травня та на початку червня.

У ході чергового третього раунду російська сторона планує обмінятися коментарями щодо переданих 28 травня та 2 червня меморандумів сторін із пропозиціями з врегулювання української кризи

– повідомила захарова.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Другий раунд переговорів росії та України відбувся у Стамбулі 2 червня. Українська делегація в Стамбулі висунула вимоги щодо припинення вогню, повернення полонених і дітей, а також зустрічі Зеленського і путіна. росія не надала свій документ.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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