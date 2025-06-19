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Делегация рф готова прибыть в Стамбул после 22 июня - захарова

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

российская делегация подтвердила готовность прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Украиной. Планируется обсудить предложения, переданные сторонами в конце мая и начале июня.

Делегация рф готова прибыть в Стамбул после 22 июня - захарова

российская делегация заявила о готовности прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Официальная представительница МИД рф мария захарова во время брифинга на петербургском международном экономическом форуме сообщила, что москва определит точную дату в ближайшее время.

После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегацию российской федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации

– заявила захарова.

По ее словам, во время очередного третьего раунда переговоров планируется обсудить предложения, переданные сторонами в конце мая и начале июня.

В ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями по переданным 28 мая и 2 июня меморандумам сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса

– сообщила захарова.

Напомним

Как сообщал УНН, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который длился в три этапа и завершился 25 мая.

Второй раунд переговоров россии и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Украинская делегация в Стамбуле выдвинула требования по прекращению огня, возвращению пленных и детей, а также встрече Зеленского и путина. россия не предоставила свой документ.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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