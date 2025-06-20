Поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме: в РНБО відреагували на слова пєскова

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не має наміру укладати перемир'я з Україною, оскільки має "стратегічну перевагу" у війні. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на слова пєскова, зазначивши, що це послання швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті, а поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме. Про це Коваленко написав в Telegram, передає УНН.

пєсков вкотре сказав не для нас, а швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті. Відповідно, єдина працююча логіка взаємовідносин з нинішньою росією - це формула сили. Якщо росіян зупинити, якщо росіян боляче бити, якщо позбавляти їх економічних можливостей, бо все економічне у них зараз вливається у ВПК - тоді відкривається реальний коридор для раціонального діалогу. Поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме. Тут не працює раціональний підхід. США вірили в раціо, але у росіян воно не піддається питанням раціональної вигоди від співпраці - написав Коваленко.

Він наголосив, що у росії є розуміння екзистенційних болей щодо розвалу срср і втрати великого впливу на Європу і у світі.

І ці божевільні болі вони переносять на поле бою в божевільний спосіб, при цьому паралельно принижуючись перед Китаєм, і навіть КНДР, від яких залежить їх можливість воювати. І перед США, санкцій яких вони найбільше бояться. При цьому, битва за Покровськ, чи набіги на Сумщині видаються за якісь "геополітичні зрушення", але глобально - це абсурд. Втім, росіяни не вважають це абсурдним. Повне нерозуміння росії на Заході, на жаль, зберігається. Мені б дуже не хотілося, щоб Захід збагнув щодо важливості силових методів тільки після удару в Балтії - додав Коваленко.

Контекст

Речник кремля дмитро пєсков в інтерв’ю Sky News заявив, що росія не має наміру укладати перемир'я з Україною, оскільки має "стратегічну перевагу" у війні.

Зараз у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо вперед. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися - заявив пєсков.

Водночас він зазначив, що росія могла б погодитися на перемир'я в разі, якби країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військові поставки в Україну.

Перемир'я - це перемир'я, це означає, що ви зупиняєтеся. Але Америка не каже "ми припинимо всі поставки", як і Британія та Франція. У цьому проблема - додав пєсков.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що дату нового раунду російсько-українських переговорів може бути погоджено наступного тижня.