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Пока Запад не приложит необходимых усилий, россия будет воевать: в СНБО отреагировали на слова пескова

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил об отсутствии намерений заключать перемирие с Украиной из-за "стратегического превосходства". Андрей Коваленко из СНБО подчеркнул, что это послание Западу, который не понимает русскую ментальность и должен применять силу.

Пока Запад не приложит необходимых усилий, россия будет воевать: в СНБО отреагировали на слова пескова

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия не намерена заключать перемирие с Украиной, поскольку имеет "стратегическое преимущество" в войне. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на слова пескова, отметив, что это послание скорее для западных политиков, которые не понимают русскую ментальность, что прекращение огня россии не нужно, потому что они хотят продвигаться на фронте, а пока Запад не делает необходимых усилий, россия будет воевать. Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.

Песков в очередной раз сказал не для нас, а скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня россии не нужно, потому что они хотят продвигаться на фронте. Соответственно, единственная работающая логика взаимоотношений с нынешней россией – это формула силы. Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК – тогда открывается реальный коридор для рационального диалога. Пока Запад не делает необходимых усилий, россия будет воевать. Здесь не работает рациональный подход. США верили в рацио, но у россиян оно не поддается вопросам рациональной выгоды от сотрудничества.

- написал Коваленко.

Он подчеркнул, что у россии есть понимание экзистенциальных болей по поводу развала ссср и потери большого влияния на Европу и в мире.

И эти безумные боли они переносят на поле боя безумным способом, при этом параллельно унижаясь перед Китаем, и даже КНДР, от которых зависит их возможность воевать. И перед США, санкций которых они больше всего боятся. При этом, битва за Покровск, или набеги на Сумщине выдаются за какие-то "геополитические сдвиги", но глобально - это абсурд. Однако, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание россии на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад осознал важность силовых методов только после удара в Балтии

- добавил Коваленко.

Контекст

Представитель кремля дмитрий песков в интервью Sky News заявил, что россия не намерена заключать перемирие с Украиной, поскольку имеет "стратегическое преимущество" в войне.

Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться

- заявил песков.

В то же время он отметил, что россия могла бы согласиться на перемирие в случае, если бы страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военные поставки в Украину.

Перемирие - это перемирие, это значит, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит "мы прекратим все поставки", как и Британия и Франция. В этом проблема

- добавил песков.

Напомним

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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