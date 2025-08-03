За сутки в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, еще 11 – ранены

В результате вражеских обстрелов в течение суток 2 августа на территории Донецкой области погибли пятеро гражданских, еще одиннадцать получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 2 августа россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Константиновке, по 1 в Северске, Покровске и Райском. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, общее количество жертв российских обстрелов в Донецкой области подается без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Вечером 2 августа Николаев подвергся ракетному удару, что привело к разрушению трех частных домов и повреждению 23 частных, 12 многоквартирных домов, шести автомобилей, почтового отделения и магазина стройматериалов. Семь человек получили ранения, четверо из них получили медицинскую помощь на месте, трое госпитализированы.

В субботу, 2 августа российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева. Разрушены частные дома, поврежден ряд жилых, в том числе многоэтажных.

Также в этот день рф атаковала Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив мост к микрорайону Корабел. Местных жителей призывают эвакуироваться из-за усложненной логистики и отсутствия газа.

Ночью 3 августа российские дроны повредили частные дома в Чугуеве, в результате чего три женщины получили острую реакцию на стресс. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, в ночь на 3 августа Балаклея Харьковской области подверглась более 10 ударам вражеских БпЛА. В результате атаки было охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие.