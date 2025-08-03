Протягом доби на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, ще 11 – поранені

Внаслідок ворожих обстрілів протягом доби 2 серпня на території Донецької області загинули п’ятеро цивільних, ще одинадцятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

За 2 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подається без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

Ввечері 2 серпня Миколаїв зазнав ракетного удару, що призвів до руйнування трьох приватних будинків та пошкодження 23 приватних, 12 багатоквартирних будинків, шести автомобілів, поштового відділення та магазину будматеріалів. Семеро людей отримали поранення, четверо з них отримали медичну допомогу на місці, троє госпіталізовані.

У суботу, 2 серпня російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва. Зруйновано приватні будинки, пошкоджено низку житлових, зокрема багатоповерхових.

Також у цей день рф атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел. Місцевих жителів закликають евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.

Вночі 3 серпня російські дрони пошкодили приватні будинки в Чугуєві, внаслідок чого три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Екстрені служби працюють на місці події.

Крім того, у ніч на 3 серпня Балаклія Харківської області зазнала понад 10 ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки було охоплено вогнем понад 10 житлових будинків, є постраждалі.