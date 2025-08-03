росіяни атакували Балаклію: горить понад 10 житлових будинків, є постраждалі

У ніч на 3 серпня в місті Балаклія Харківської області зафіксовано більше 10 ударів ворожими БпЛА. Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків, є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Карабанова

У неділю, 3 серпня о 02:00 Віталій Карабанов написав у своєму Telegram-каналі про влучання ворожого безпілотника на території міста Балаклія - по приватному домоволодінню.

За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий

О 03:09 він повідомив про повторні удари по місту Балаклія.

Станом на зараз зафіксовано більше 10 ударів ворожими БпЛА. Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків - практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі