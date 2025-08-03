росіяни атакували Балаклію: горить понад 10 житлових будинків, є постраждалі

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 21935 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 29478 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 37488 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 99266 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 248719 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226770 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 119448 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 107984 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205166 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76176 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.9м/с
75%
751мм
Популярнi новини
НАБУ та САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА і РЕБ: затримано 4 особи, серед яких - нардеп та військові Нацгвардії Photo2 серпня, 14:51 • 3564 перегляди
50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб2 серпня, 15:15 • 3458 перегляди
росія скорочує виробництво цукру: буряк дорожчає через посуху та насіння2 серпня, 15:34 • 3170 перегляди
Губернатор воронезької області рф отримав підозру від України: у чому його звинувачують2 серпня, 15:58 • 4246 перегляди
Нардепа Кузнєцова відсторонили від фракції "Слуг народу" через корупційний скандал2 серпня, 16:55 • 3730 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 21935 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 248718 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 133656 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226769 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 148989 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Миколаїв
Білий дім
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 29477 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 54088 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 93262 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 109836 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 184953 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

росіяни атакували Балаклію: горить понад 10 житлових будинків, є постраждалі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У ніч на 3 серпня Балаклія Харківської області зазнала понад 10 ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків, є постраждалі.

росіяни атакували Балаклію: горить понад 10 житлових будинків, є постраждалі

У ніч на 3 серпня в місті Балаклія Харківської області зафіксовано більше 10 ударів ворожими БпЛА. Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків, є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Карабанова

Деталі

У неділю, 3 серпня о 02:00 Віталій Карабанов написав у своєму Telegram-каналі про влучання ворожого безпілотника на території міста Балаклія - по приватному домоволодінню.

За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий

- йдеться у дописі чиновника.

О 03:09 він повідомив про повторні удари по місту Балаклія.

Станом на зараз зафіксовано більше 10 ударів ворожими БпЛА. Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків - практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі

- зазначив начальник Балаклійської МВА.

"Всі служби працюють, людям надається необхідна допомога", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 3 серпня російські дрони пошкодили приватні будинки в Чугуєві, внаслідок чого три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Екстрені служби працюють на місці події.

Віта Зеленецька

Війна
Харківська область
Балаклія
Чугуїв