російські дрони атакували Чугуїв: у місті пошкоджені будинки, є постраждалі

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 21286 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 28168 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 36547 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 98300 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 247650 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226363 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 119309 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 107887 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205093 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76140 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.8м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Відхід путіна нічого не змінить в росії, це система - Буданов2 серпня, 13:14 • 4966 перегляди
Понад 10 років уникала окупаційної влади: Україна повернула 19-річну дівчину2 серпня, 13:29 • 5596 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України2 серпня, 14:04 • 26268 перегляди
На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталіPhoto2 серпня, 14:12 • 6230 перегляди
“Дуже рідко”: Буданов розповів, чи узгоджує ГУР операції з партнерами2 серпня, 14:41 • 4286 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 21286 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 247650 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 133413 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226363 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 148761 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Миколаїв
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 28168 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 53962 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 93152 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 109737 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 184839 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

російські дрони атакували Чугуїв: у місті пошкоджені будинки, є постраждалі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Вночі 3 серпня російські дрони пошкодили приватні будинки в Чугуєві, внаслідок чого три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Екстрені служби працюють на місці події.

російські дрони атакували Чугуїв: у місті пошкоджені будинки, є постраждалі

У ніч проти неділі, 3 серпня у місті Чугуїв (Харківська область) російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки. Про це інформує УНН з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

Деталі

За її словами, близько першої ночі 3 серпня, один із мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога.

Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес 

- написала Мінаєва у своєму Telegram-каналі.

"Наразі працюють екстрені служби", - додала вона.

Нагадаємо

російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки у суботу, 2 серпня зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові. Є постраждалі. 

У суботу, 2 серпня російська армія також атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел. Місцевих жителів закликають евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка02.08.25, 22:36 • 1052 перегляди

Віта Зеленецька

Війна
Харківська область
Чугуїв
Миколаїв
Херсон