російські дрони атакували Чугуїв: у місті пошкоджені будинки, є постраждалі
Київ • УНН
Вночі 3 серпня російські дрони пошкодили приватні будинки в Чугуєві, внаслідок чого три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Екстрені служби працюють на місці події.
У ніч проти неділі, 3 серпня у місті Чугуїв (Харківська область) російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки. Про це інформує УНН з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.
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За її словами, близько першої ночі 3 серпня, один із мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога.
Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес
"Наразі працюють екстрені служби", - додала вона.
Нагадаємо
російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки у суботу, 2 серпня зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові. Є постраждалі.
У суботу, 2 серпня російська армія також атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел. Місцевих жителів закликають евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.
Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка02.08.25, 22:36 • 1052 перегляди