российские дроны атаковали Чугуев: в городе повреждены дома, есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 3 августа, в городе Чугуев (Харьковская область) российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Чугуева Галину Минаеву.

Детали

По ее словам, около часа ночи 3 августа, один из микрорайонов города с частной застройкой подвергся ударам врага.

Выбиты стекла, повреждено остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавшие женщины - острая реакция на стресс - написала Минаева в своем Telegram-канале.

"Сейчас работают экстренные службы", - добавила она.

Напомним

российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки в субботу, 2 августа, разрушены частные дома и поврежден ряд жилых домов, в том числе многоэтажные. Есть пострадавшие.

В субботу, 2 августа, российская армия также атаковала Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив мост к микрорайону Корабел. Местных жителей призывают эвакуироваться из-за усложненной логистики и отсутствия газа.

В результате авиаудара по Херсону пострадала пожилая женщина