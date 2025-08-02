Удар по мосту у Херсоні: ускладнено логістику, мешканців закликають евакуюватися (відео)

У суботу, 2 серпня близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевих жителів наполегливо закликають евакуюватися. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.

Зазначається, що унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися

За його словами, внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива".

Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання