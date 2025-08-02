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The New York Times

Удар по мосту у Херсоні: ускладнено логістику, мешканців закликають евакуюватися (відео)

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Російська армія атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел. Місцевих жителів закликають евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.

Удар по мосту у Херсоні: ускладнено логістику, мешканців закликають евакуюватися (відео)

У суботу, 2 серпня близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевих жителів наполегливо закликають евакуюватися. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися

- написав у своєму Telegram-каналі Олександр  Прокудін.

За його словами, внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива".

Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання

- йдеться у дописі голови Херсонської ОВА.

"Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951. Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", - додав Прокудін.

У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА02.08.25, 21:35 • 1058 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон