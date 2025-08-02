У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА

2 серпня ввечері у Херсоні після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання. Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Прокудін, передає УНН.

У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо! - написав чиновник у своєму Telegram-каналі

За кілька хвилин до цього Прокудін повідомив про ракету на Херсон.

Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів