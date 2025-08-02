У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 15958 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
16:52 • 20338 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 31512 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 91725 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 236944 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 218380 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 116547 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 106399 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 202184 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 75833 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
55%
751мм
Популярнi новини
У Вінниці відкрили провадження після інциденту біля об'єкта ТЦК, є затримані - поліція2 серпня, 11:21 • 14884 перегляди
Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК2 серпня, 11:56 • 5364 перегляди
Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боївVideo2 серпня, 12:29 • 10504 перегляди
“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО2 серпня, 12:41 • 15656 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України14:04 • 22953 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 15969 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 236970 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 128640 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 218400 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 144205 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Європа
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo16:52 • 20353 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 51337 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 90656 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 107526 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 182782 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ФАБ-250
The New York Times
Нафта

У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У Херсоні зникло електропостачання після попередження про ракетну небезпеку. Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив про з'ясування причин.

У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА

2 серпня ввечері у Херсоні після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання. Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Прокудін, передає УНН.

У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо!

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі

За кілька хвилин до цього Прокудін повідомив про ракету на Херсон.

Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів02.08.25, 06:36 • 3216 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон