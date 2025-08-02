У Херсоні зникло світло: причини зʼясовують - ОВА
Київ • УНН
У Херсоні зникло електропостачання після попередження про ракетну небезпеку. Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив про з'ясування причин.
2 серпня ввечері у Херсоні після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання. Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Прокудін, передає УНН.
У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо!
За кілька хвилин до цього Прокудін повідомив про ракету на Херсон.
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