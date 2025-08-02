В Херсоне пропал свет: причины выясняются - ОВА

Вечером 2 августа в Херсоне после предупреждения о ракетной опасности исчезло электроснабжение. Об этом информирует глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Александр Прокудин, передает УНН.

В Херсоне исчез свет. Причины выясняем! - написал чиновник в своем Telegram-канале

За несколько минут до этого Прокудин сообщил о ракете на Херсон.

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