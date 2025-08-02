Изюмский район обесточен после ночных обстрелов

Этой ночью из-за обстрела со стороны российских войск значительная часть Изюмского района Харьковской области, в частности город Изюм, осталась без электроснабжения. Об этом информирует Изюмская городская военная администрация (ГВА) Изюмского района Харьковской области, передает УНН.

Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным. - говорится в сообщении.

Городские власти сообщили, что по состоянию на 06:35 энергетики выполняют работы по восстановлению питания в общине, частично есть результаты, водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения.

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