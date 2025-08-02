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Изюмский район обесточен после ночных обстрелов

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Значительная часть Изюмского района и город Изюм остались без электроснабжения в результате ночных обстрелов. Энергетики работают над восстановлением, водоснабжение и водоотведение уже функционируют.

Изюмский район обесточен после ночных обстрелов

Этой ночью из-за обстрела со стороны российских войск значительная часть Изюмского района Харьковской области, в частности город Изюм, осталась без электроснабжения. Об этом информирует Изюмская городская военная администрация (ГВА) Изюмского района Харьковской области, передает УНН.

Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным.

- говорится в сообщении.

Городские власти сообщили, что по состоянию на 06:35 энергетики выполняют работы по восстановлению питания в общине, частично есть результаты, водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения.

Число пострадавших в Харькове после вражеского удара возросло до 11 - ОВА01.08.25, 22:01 • 2878 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Изюм