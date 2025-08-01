Число пострадавших в Харькове после вражеского удара возросло до 11 - ОВА

В Харькове количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 11. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пятеро человек находятся под наблюдением медиков в больнице, передает УНН.

Еще один пострадавший обратился за помощью к врачам после "прилета" вражеского БпЛА в Харькове. На эту минуту количество пострадавших в Киевском районе достигло 11 - сообщил Синегубов.

По его словам, сейчас пятеро человек находятся под наблюдением медиков в больнице, среди них двое детей. Всем оказывается высококвалифицированная помощь.

Напомним

Вечером 1 августа военные рф направили вражеский беспилотник по городу. Попадание произошло в Киевском районе вблизи многоэтажки.

Различные травмы получили десять харьковчан. Среди пострадавших – три мальчика 5 месяцев, 9 и 10 лет. Повреждены автомобили и остекление прилегающих домов.

На месте происшествия работают все профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Полицейские фиксируют последствия атаки врага и собирают вещественные доказательства.