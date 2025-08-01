Кількість постраждалих у Харкові після ворожого удару зросла до 11 - ОВА

У Харкові кількість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до 11. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, передає УНН.

Ще один постраждалий звернувся за допомогою до лікарів після "прильоту" ворожого БпЛА в Харкові. На цю хвилину кількість постраждалих в Київському районі сягнула 11 - повідомив Синєгубов.

За його словами, наразі пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, серед них двоє дітей. Всім надається висококваліфікована допомога.

Нагадаємо

Ввечері 1 серпня військові рф скерували ворожий безпілотник по місту. Влучання відбулось у Київському районі поблизу багатоповерхівки.

Різні травми отримали десять харків’ян. Серед постраждалих – три хлопчики 5 місяців, 9 та 10 років. Пошкоджені автівки та скління прилеглих будинків.

На місці події працюють всі профільні служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Поліцейські фіксують наслідки атаки ворога та збирають речові докази.