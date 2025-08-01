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Кількість постраждалих у Харкові після ворожого удару зросла до 11 - ОВА

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих до 11 осіб після атаки ворожого БпЛА, п'ятеро з них госпіталізовані, включаючи двох дітей. Удар прийшовся на Київський район, пошкоджено будинки та авто.

Кількість постраждалих у Харкові після ворожого удару зросла до 11 - ОВА

У Харкові кількість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до 11. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, передає УНН.

Ще один постраждалий звернувся за допомогою до лікарів після "прильоту" ворожого БпЛА в Харкові. На цю хвилину кількість постраждалих в Київському районі сягнула 11 

- повідомив Синєгубов.

За його словами, наразі пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, серед них двоє дітей. Всім надається висококваліфікована допомога.

Нагадаємо

Ввечері 1 серпня військові рф скерували ворожий безпілотник по місту. Влучання відбулось у Київському районі поблизу багатоповерхівки. 

Різні травми отримали десять харків’ян. Серед постраждалих – три хлопчики 5 місяців, 9 та 10 років. Пошкоджені автівки та скління прилеглих будинків. 

На місці події працюють всі профільні служби. Постраждалим надається необхідна допомога. 

Поліцейські фіксують наслідки атаки ворога та збирають речові докази.

Антоніна Туманова

Війна
Олег Синєгубов
Харків