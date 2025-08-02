Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів

$41.710.05
47.750.40
ukenru
1 серпня, 17:22 • 22560 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 88036 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 83678 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 53626 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 65715 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 125955 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 67323 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 155044 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 151776 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 132216 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
81%
750мм
Популярнi новини
Евакуація з Дніпропетровщини та Запоріжжя значно зросла через наближення фронту - УЗ1 серпня, 20:10 • 3798 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 11254 перегляди
В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня 1 серпня, 21:15 • 14547 перегляди
"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"02:22 • 4664 перегляди
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди03:00 • 13092 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 88016 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 59901 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 83667 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 78798 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 125949 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Єрмак
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 11435 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 54966 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 75929 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 153535 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 188976 перегляди
Актуальне
Truth Social
Fox News
Facebook
Ґардіан
Шахед-136

Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Значна частина Ізюмського району та місто Ізюм залишилися без електропостачання внаслідок нічних обстрілів. Енергетики працюють над відновленням, водопостачання та водовідведення вже функціонують.

Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів

Цієї ночі через обстріл з боку російських військ значна частина Ізюмського району Харківської області, зокрема місто Ізюм, залишилася без електропостачання. Про це інформує Ізюмська міська військова адміністрація (МВА) Ізюмського району Харківської області, передає УНН.

Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим.

- йдеться у дописі.

Міська влада повідомила, що станом на 06:35 енергетики виконують роботи по відновленню живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання .

Кількість постраждалих у Харкові після ворожого удару зросла до 11 - ОВА01.08.25, 22:01 • 2824 перегляди

Віта Зеленецька

Війна
Харківська область
Ізюм