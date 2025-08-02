Ізюмський район знеструмлено після нічних обстрілів
Київ • УНН
Значна частина Ізюмського району та місто Ізюм залишилися без електропостачання внаслідок нічних обстрілів. Енергетики працюють над відновленням, водопостачання та водовідведення вже функціонують.
Цієї ночі через обстріл з боку російських військ значна частина Ізюмського району Харківської області, зокрема місто Ізюм, залишилася без електропостачання. Про це інформує Ізюмська міська військова адміністрація (МВА) Ізюмського району Харківської області, передає УНН.
Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим.
Міська влада повідомила, що станом на 06:35 енергетики виконують роботи по відновленню живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання .
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