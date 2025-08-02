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Нью-Йорк Таймс

Удар по мосту в Херсоне: усложнена логистика, жителей призывают эвакуироваться (видео)

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Российская армия атаковала Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив мост к микрорайону Корабел. Местных жителей призывают эвакуироваться из-за усложненной логистики и отсутствия газа.

Удар по мосту в Херсоне: усложнена логистика, жителей призывают эвакуироваться (видео)

В субботу, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, повреждены три частных дома и многоэтажка.

Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настойчиво призываю местных жителей эвакуироваться

- написал в своем Telegram-канале Александр Прокудин.

По его словам, в результате вражеского авиаудара усложнена логистика. Из-за этого пока будет сложно завезти продовольствие и прочее.

Кроме этого, поврежден и газопровод. Поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию

- говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.

"Подробнее о том, как выехать, расскажут специалисты областного контакт-центра. Обращайтесь по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951. Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются совершить какие-либо действия, будут уничтожены немедленно", - добавил Прокудин.

В Херсоне пропал свет: причины выясняются - ОВА02.08.25, 21:35 • 734 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон