Удар по мосту в Херсоне: усложнена логистика, жителей призывают эвакуироваться (видео)

В субботу, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, повреждены три частных дома и многоэтажка.

Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настойчиво призываю местных жителей эвакуироваться - написал в своем Telegram-канале Александр Прокудин.

По его словам, в результате вражеского авиаудара усложнена логистика. Из-за этого пока будет сложно завезти продовольствие и прочее.

Кроме этого, поврежден и газопровод. Поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию - говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.

"Подробнее о том, как выехать, расскажут специалисты областного контакт-центра. Обращайтесь по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951. Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются совершить какие-либо действия, будут уничтожены немедленно", - добавил Прокудин.

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