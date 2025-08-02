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Нью-Йорк Таймс

В результате авиаудара по Херсону пострадала пожилая женщина

Киев • УНН

 • 194 просмотра

В результате авиаудара РФ по Херсону 2 августа пострадала 80-летняя женщина. Она получила контузию и черепно-мозговые травмы.

В результате авиаудара по Херсону пострадала пожилая женщина

В субботу, 2 августа, в результате авиаудара российской армии по Херсону пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает УНН.

На этот час известно об одной пострадавшей в результате авиаудара российских террористов по Херсону

- говорится в сообщении.

Отмечается, что 80-летняя местная жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Медики оказали женщине помощь на месте.

Напомним

В субботу, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей настойчиво призвали эвакуироваться.

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Вита Зеленецкая

Война
Херсон