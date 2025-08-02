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The New York Times

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Внаслідок авіаудару РФ по Херсону 2 серпня постраждала 80-річна жінка. Вона отримала контузію та черепно-мозкові травми.

Внаслідок авіаудару по Херсону постраждала літня жінка

У суботу, 2 серпня внаслідок авіаудару російської армії по Херсону постраждала одна людина. Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає УНН.

На цю годину відомо про одну постраждалу внаслідок авіаудару російських терористів по Херсону

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 80-річна місцева жителька отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали жінці допомогу на місці.

Нагадаємо

У суботу, 2 серпня близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевих жителів наполегливо закликали евакуюватися. 

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Віта Зеленецька

Війна
Херсон