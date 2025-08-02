росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки
Київ • УНН
російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва 2 серпня. Зруйновано приватні будинки, пошкоджено низку житлових, зокрема багатоповерхових.
російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки у суботу, 2 серпня зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові. Є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки
За словами рятувальників, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста, є постраждалі.
Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано
"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - додав він.
На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання02.08.25, 22:08 • 1282 перегляди