росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 20034 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
16:52 • 26050 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 35205 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 96818 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 245741 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 225309 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 118944 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 107670 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 204778 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76078 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0.8м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК2 серпня, 11:56 • 10241 перегляди
Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боївVideo2 серпня, 12:29 • 12989 перегляди
“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО2 серпня, 12:41 • 18233 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України2 серпня, 14:04 • 25660 перегляди
На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталіPhoto2 серпня, 14:12 • 5102 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 20034 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 245741 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 132768 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 225309 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 148165 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo16:52 • 26050 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 53644 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 92851 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 109477 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 184579 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
ФАБ-250
Шахед-136
Airbus A320 серії

росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 • 930 перегляди

російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва 2 серпня. Зруйновано приватні будинки, пошкоджено низку житлових, зокрема багатоповерхових.

росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки

російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки у суботу, 2 серпня зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові. Є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки 

- написав Сєнкевич у своєму Telegram-каналі у суботу, 2 серпня о 23:15.

За словами рятувальників, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста, є постраждалі.

Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано

- повідомив Віталій Кім у неділю, 3 серпня о 00:18.

"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - додав він.

На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання02.08.25, 22:08 • 1282 перегляди

Віта Зеленецька

Війна
Миколаїв