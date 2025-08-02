росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки

російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок атаки у суботу, 2 серпня зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові. Є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки - написав Сєнкевич у своєму Telegram-каналі у суботу, 2 серпня о 23:15.

За словами рятувальників, російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста, є постраждалі.

Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано - повідомив Віталій Кім у неділю, 3 серпня о 00:18.

"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - додав він.

На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання