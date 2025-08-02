Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, есть пострадавшие: в ГСЧС показали последствия
Киев • УНН
Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева 2 августа. Разрушены частные дома, поврежден ряд жилых, в том числе многоэтажных.
российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки в субботу, 2 августа, разрушены частные дома и поврежден ряд жилых домов, в том числе многоэтажные. Есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича, начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В результате обстрела разрушены частные дома, поврежден еще ряд домов, в том числе многоэтажки.
По словам спасателей, российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города, есть пострадавшие.
По состоянию на сейчас. Три человека госпитализированы
"Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте", - добавил он.
В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения02.08.25, 22:08 • 1406 просмотров