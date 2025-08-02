Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, есть пострадавшие: в ГСЧС показали последствия

российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки в субботу, 2 августа, разрушены частные дома и поврежден ряд жилых домов, в том числе многоэтажные. Есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича, начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате обстрела разрушены частные дома, поврежден еще ряд домов, в том числе многоэтажки.