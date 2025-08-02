В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения
Киев • УНН
Николаевская область осталась без света поздно вечером 2 августа. Отключение произошло после атаки россиян на город Николаев, что повлекло за собой пожар.
Поздно вечером 2 августа Николаевская область осталась без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Есть отключения света в области. Выясняем
Он добавил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар.
Уход путина ничего не изменит в россии, это система - Буданов02.08.25, 15:14 • 4446 просмотров