В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения

Поздно вечером 2 августа Николаевская область осталась без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Есть отключения света в области. Выясняем - написал чиновник.

Он добавил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар.

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