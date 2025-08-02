В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
17:16 • 17683 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
16:52 • 22623 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 33063 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 93974 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 240926 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 221586 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 117678 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 106991 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 203443 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 75942 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0.9м/с
67%
751мм
Популярные новости
В Виннице открыли производство после инцидента возле объекта ТЦК, есть задержанные - полиция2 августа, 11:21 • 16009 просмотра
Вечеринка в столичном клубе в День траура: задержанных мужчин доставили в ТЦК2 августа, 11:56 • 7606 просмотра
Штурм Часового Яра: оккупанты терпят неудачи и привлекают женщин к боямVideo2 августа, 12:29 • 11590 просмотра
"Если не изменить свое отношение ко всему": Буданов прокомментировал слова Суркова о распаде НАТО2 августа, 12:41 • 16783 просмотра
"Мы все помним 2022 год": Буданов ответил, готов ли лукашенко открыть россиянам коридор в Украину2 августа, 14:04 • 24137 просмотра
публикации
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
17:16 • 17678 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 240916 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 130516 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 221578 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 146013 просмотра
Актуальные люди
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo16:52 • 22617 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 52399 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 91679 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 108429 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 183596 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
WhatsApp
FAB-250
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Николаевская область осталась без света поздно вечером 2 августа. Отключение произошло после атаки россиян на город Николаев, что повлекло за собой пожар.

В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения

Поздно вечером 2 августа Николаевская область осталась без света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Есть отключения света в области. Выясняем

- написал чиновник.

Он добавил, что после атаки россиянами города Николаева возник пожар.

Уход путина ничего не изменит в россии, это система - Буданов02.08.25, 15:14 • 4446 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Николаевская область
Виталий Ким
Николаев