Уход путина ничего не изменит в россии, это система - Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что здоровье российского диктатора владимира путина хуже, чем его система, но с уходом самого лидера российского государства ничего не изменится. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук +", передает УНН.

рф по своему устройству очень сильно отличается от Украины. Нельзя сравнивать это. Поэтому ситуация, при которой все точно знают, кто отдал приказ, и кто что сделал, были свидетелями, они будут с каменным лицом выходить и выполнять свою роль. Так, как написано по протоколу. Мне не приятно это говорить, всем, пожалуй, будет неприятно слышать... их система достаточно крепка. Здоровье путина хуже, чем его система, но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что следующий преемник будет находиться в той парадигме. И это как минимум

Он подчеркнул, что Москва подготовлена к возможной смене президента рф, несмотря на то, что кандидатуры могут меняться.

То, что они меняют эти кандидатуры - определенное время проходит, разные же все же события происходят. Но в этом же и есть вся проблема, что концептуально все просчитано. И преемник, который в силу любых обстоятельств, к примеру, сейчас приходит, он ничего не изменит. Все будет двигаться именно так, как и было. Ну, с небольшими корректировками, но небольшими. Это система. Это всегда проблема для демократии и тоталитарных режимов. (...) В россии вырос уже целый класс людей, которые родились при президенте путине, которые живут при президенте путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни. Поэтому система там, к сожалению, для нас достаточно стабильна