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Відхід путіна нічого не змінить в росії, це система - Буданов

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що здоров'я путіна гірше за систему рф, але його відхід не призведе до змін. Система росії є міцною, і наступник залишатиметься в тій самій парадигмі, оскільки все прораховано.

Відхід путіна нічого не змінить в росії, це система - Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що здоров’я російського диктатора володимира путіна гірше, ніж його система, але з відходом самого лідера російської держави нічого не зміниться. Про це Буданов заявив в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Деталі

рф за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України. Не можна порівнювати це. Тому ситуація, при якій всі точно знають, хто віддав наказ, і хто що зробив, були свідками, вони будуть з кам’яним обличчям виходити і виконувати свою роль. Так, як написано по протоколу. Мені не приємно це казати, всім, мабуть, буде неприємно чути… їх система досить таки міцна. Здоров'я путіна гірше, ніж його система, але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступний наступник, буде знаходитись в тій парадигмі. І це як мінімум

- сказав Буданов.

Він наголосив, що москва підготовлена до можливої зміни президента рф, попри те, що кандидатури можуть змінюватися.

Те, що вони змінюють ці кандидатури - певний час проходить, різні ж все ж таки події відбуваються. Але в цьому ж і є вся проблема, що концептуально все прораховано. І наступник, який через збіг будь-яких обставин, до прикладу, зараз приходить, він нічого не змінить. Все буде рухатись саме так, як і було. Ну, з невеликими коригуваннями, але невеликими. Це система. Це завжди проблема для демократії і тоталітарних режимів. (...) В росії виріс вже цілий клас людей, які народилися при президенті путіні, які живуть при президенті путіні, які, в принципі, багато хто вже і загинув при ньому. І вони не уявляють іншого життя. Тому система там, на жаль, для нас досить таки стала

- наголосив Буданов.

Нагадаємо

росія планує провести наймасштабніше переозброєння з 1980 року, на що планується витратити 1,1 трлн доларів. Завдання для росії - підготовка до війни з НАТО на 2030 рік.

Павло Башинський

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