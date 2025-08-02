Наймасштабніша програма з 1980 року: росія витратить 1,1 трлн доларів на переозброєння - Буданов
Київ • УНН
росія планує витратити 1,1 трлн доларів на переозброєння. Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що це підготовка до війни з НАТО на 2030 рік.
росія планує провести наймасштабніше переозброєння з 1980 року, на що планується витратити 1,1 трлн доларів. Завдання для росії - підготовка до війни з НАТО на 2030 рік. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.
Деталі
Це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання № 1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати російську федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року. Далі вже піде все на спад
Нагадаємо
Раніше Кирило Буданов заявляв, що росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року.