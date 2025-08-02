Наймасштабніша програма з 1980 року: росія витратить 1,1 трлн доларів на переозброєння - Буданов

росія планує провести наймасштабніше переозброєння з 1980 року, на що планується витратити 1,1 трлн доларів. Завдання для росії - підготовка до війни з НАТО на 2030 рік. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Деталі

Це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання № 1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати російську федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року. Далі вже піде все на спад - сказав Буданов.

Нагадаємо

Раніше Кирило Буданов заявляв, що росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року.