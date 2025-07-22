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росія планує витратити понад трильйон доларів на переозброєння до 2036 року - Буданов

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, що є наймасштабнішою програмою з часів розпаду СРСР. За даними ГУР, рф мобілізує політику, економіку та суспільство для майбутньої війни, створюючи нові військові округи та нарощуючи присутність в Африці.

росія планує витратити понад трильйон доларів на переозброєння до 2036 року - Буданов

росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року. Про це, як повідомили у Головному управлінні розвідки, сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час щорічної наради послів, пише УНН.

Деталі

"Держава-агресор росія збирається витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння до 2036 року. Це - наймасштабніша програма озброєння рф з часів розпаду радянського союзу", - вказали в ГУР.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", - сказав Буданов.

За даними ГУР, у межах військової реформи в рф уже створено два нові військові округи - московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", - розповів Буданов.

москва хоче звинуватити українські спецслужби у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Судані - ГУР 17.04.24, 12:31 • 100290 переглядiв

Також, як повідомили у ГУР, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім - російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - наголосив Буданов.

На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль22.07.25, 10:27 • 18961 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Африка
Кирило Буданов
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