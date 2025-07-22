Россия планирует потратить более триллиона долларов на перевооружение до 2036 года - Буданов

Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года. Об этом, как сообщили в Главном управлении разведки, сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время ежегодного совещания послов, пишет УНН.

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"Государство-агрессор Россия собирается потратить около 1,1 трлн долларов США на перевооружение до 2036 года. Это - самая масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза", - указали в ГУР.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", - сказал Буданов.

По данным ГУР, в рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

"Россия стремится разрушить текущий порядок безопасности и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", - рассказал Буданов.

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Также, как сообщили в ГУР, россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "великие" державы, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - подчеркнул Буданов.

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