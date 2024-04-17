москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР

В москве готовят провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

На фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте, вражеские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства. В частности, кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан - сообщают в ГУР.

Отмечается, что российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине.

Цель подобных публикаций - дискредитация Украины и партнеров; обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины. Также кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в тот период, когда россия ведет геноцидную войну в самой Украине - добавляют в ГУР.

В разведке рассказали, что фабриковали необходимые фотоматериалы на территории Беларуси.

Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия - отметили в украинской разведке.

Напомним,

В российских регионах начали курсировать "агитпоезда", которые раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику для того, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию. Таким образом осуществляется информационное воздействие на население вступать в ряды оккупационной армии.