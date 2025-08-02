Крупнейшая программа с 1980 года: россия потратит 1,1 трлн долларов на перевооружение - Буданов
Киев • УНН
россия планирует потратить 1,1 трлн долларов на перевооружение. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что это подготовка к войне с НАТО на 2030 год.
россия планирует провести самое масштабное перевооружение с 1980 года, на что планируется потратить 1,1 трлн долларов. Задача для россии - подготовка к войне с НАТО на 2030 год. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью "Мосейчук +", передает УНН.
Детали
Это самая масштабная программа с 1980 года. Задача № 1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить российскую федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад
Напомним
Ранее Кирилл Буданов заявлял, что россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года.