Крупнейшая программа с 1980 года: россия потратит 1,1 трлн долларов на перевооружение - Буданов

россия планирует провести самое масштабное перевооружение с 1980 года, на что планируется потратить 1,1 трлн долларов. Задача для россии - подготовка к войне с НАТО на 2030 год. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью "Мосейчук +", передает УНН.

Это самая масштабная программа с 1980 года. Задача № 1, которая прописана в этом системном документе, это подготовить российскую федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад