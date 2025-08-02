На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання
Київ • УНН
Миколаївська область залишилася без світла пізно ввечері 2 серпня. Відключення відбулося після атаки росіян на місто Миколаїв, що спричинило пожежу.
Пізно ввечері, 2 серпня Миколаївська область залишилися без світла. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Є відключення світла в області. З'ясовуємо
Він додав, що після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа.
Відхід путіна нічого не змінить в росії, це система - Буданов02.08.25, 15:14 • 4408 переглядiв