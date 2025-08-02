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The New York Times

На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Миколаївська область залишилася без світла пізно ввечері 2 серпня. Відключення відбулося після атаки росіян на місто Миколаїв, що спричинило пожежу.

На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання

Пізно ввечері, 2 серпня Миколаївська область залишилися без світла. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Є відключення світла в області. З'ясовуємо

- написав чиновник.

Він додав, що після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа.

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Віта Зеленецька

Війна
Миколаївська область
Віталій Кім
Миколаїв