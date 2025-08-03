Россияне атаковали Балаклею: горит более 10 жилых домов, есть пострадавшие

В ночь на 3 августа в городе Балаклея Харьковской области зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации (ГВА) Виталия Карабанова

В воскресенье, 3 августа в 02:00 Виталий Карабанов написал в своем Telegram-канале о попадании вражеского беспилотника на территории города Балаклея - по частному домовладению.

По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший

В 03:09 он сообщил о повторных ударах по городу Балаклея.

По состоянию на сейчас зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов - практически вся улица. К сожалению, есть пострадавшие