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Россияне атаковали Балаклею: горит более 10 жилых домов, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В ночь на 3 августа Балаклея Харьковской области подверглась более чем 10 ударам вражеских БПЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие.

Россияне атаковали Балаклею: горит более 10 жилых домов, есть пострадавшие

В ночь на 3 августа в городе Балаклея Харьковской области зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации (ГВА) Виталия Карабанова

Детали

В воскресенье, 3 августа в 02:00 Виталий Карабанов написал в своем Telegram-канале о попадании вражеского беспилотника на территории города Балаклея - по частному домовладению.

По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший

- говорится в сообщении чиновника.

В 03:09 он сообщил о повторных ударах по городу Балаклея.

По состоянию на сейчас зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов - практически вся улица. К сожалению, есть пострадавшие

- отметил начальник Балаклейской ГВА.

"Все службы работают, людям оказывается необходимая помощь", - добавил он.

Напомним

Ночью 3 августа российские дроны повредили частные дома в Чугуеве, в результате чего три женщины получили острую реакцию на стресс. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Балаклия
Чухуев