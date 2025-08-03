Россияне атаковали Балаклею: горит более 10 жилых домов, есть пострадавшие
Киев • УНН
В ночь на 3 августа Балаклея Харьковской области подверглась более чем 10 ударам вражеских БПЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие.
В ночь на 3 августа в городе Балаклея Харьковской области зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации (ГВА) Виталия Карабанова
Детали
В воскресенье, 3 августа в 02:00 Виталий Карабанов написал в своем Telegram-канале о попадании вражеского беспилотника на территории города Балаклея - по частному домовладению.
По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший
В 03:09 он сообщил о повторных ударах по городу Балаклея.
По состоянию на сейчас зафиксировано более 10 ударов вражескими БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов - практически вся улица. К сожалению, есть пострадавшие
"Все службы работают, людям оказывается необходимая помощь", - добавил он.
Напомним
Ночью 3 августа российские дроны повредили частные дома в Чугуеве, в результате чего три женщины получили острую реакцию на стресс. Экстренные службы работают на месте происшествия.