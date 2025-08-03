ракетний удар по Миколаєву: 7 постраждалих, пошкоджено будинки, відділення поштового звʼязку
Київ • УНН
Ввечері 2 серпня Миколаїв зазнав ракетного удару, що призвів до руйнування трьох приватних будинків та пошкодження 23 приватних, 12 багатоквартирних будинків, шести автомобілів, поштового відділення та магазину будматеріалів. Семеро людей отримали поранення, четверо з них отримали медичну допомогу на місці, троє госпіталізовані.
У Миколаєві через ракетний удар рф увечері 2 серпня, семеро постраждалих. Зруйновано три приватні будинки, ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Деталі
За словами Віталія Кіма, ракетний удар по обласному центру було завдано 2 серпня, о 22:01. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі.
Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
Постраждали семеро людей - чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно
"Учора, 2 серпня та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає", - додав начальник Миколаївської ОВА.
Нагадаємо
У суботу, 2 серпня російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва. Зруйновано приватні будинки, пошкоджено низку житлових, зокрема багатоповерхових.
Також у цей день рф атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст до мікрорайону Корабел. Місцевих жителів закликають евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.
Вночі 3 серпня російські дрони пошкодили приватні будинки в Чугуєві, внаслідок чого три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Екстрені служби працюють на місці події.
Крім того, у ніч на 3 серпня Балаклія Харківської області зазнала понад 10 ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків, є постраждалі.