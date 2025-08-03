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ракетный удар по Николаеву: 7 пострадавших, повреждены дома, отделение почтовой связи

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Вечером 2 августа Николаев подвергся ракетному удару, который привел к разрушению трех частных домов и повреждению 23 частных, 12 многоквартирных домов, шести автомобилей, почтового отделения и магазина стройматериалов. Семь человек получили ранения, четверо из них получили медицинскую помощь на месте, трое госпитализированы.

ракетный удар по Николаеву: 7 пострадавших, повреждены дома, отделение почтовой связи

В Николаеве из-за ракетного удара РФ вечером 2 августа семеро пострадавших. Разрушены три частных дома, еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Детали

По словам Виталия Кима, ракетный удар по областному центру был нанесен 2 августа, в 22:01. В результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары.

Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения.

Пострадали семь человек - четверым из них медицинская помощь оказана на месте. По состоянию на утро в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно

- говорится в сообщении чиновника.

"Вчера, 2 августа и сегодня, 3 августа, враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. Пострадавших нет", - добавил начальник Николаевской ОВА.

Напомним

В субботу, 2 августа российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева. Разрушены частные дома, поврежден ряд жилых, в том числе многоэтажных.

Также в этот день РФ атаковала Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив мост к микрорайону Корабел. Местных жителей призывают эвакуироваться из-за усложненной логистики и отсутствия газа.

Ночью 3 августа российские дроны повредили частные дома в Чугуеве, в результате чего три женщины получили острую реакцию на стресс. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, в ночь на 3 августа Балаклея Харьковской области подверглась более 10 ударам вражеских БпЛА. В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов, есть пострадавшие.

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Балаклия
Виталий Ким
Чухуев
Николаев
Херсон