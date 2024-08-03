Войска оккупантов убили трех мирных жителей в Катериновке и Новогродовке в Донецкой области. Еще восемь человек получили ранения в результате вражеских атак, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
В Донецкой области за прошедшие сутки вражеские войска убили 3 и ранили 8 мирных жителей. Об этом сообщает председатель Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, 2 августа в Катериновке оккупанты убили 2 человек и одного человека в Новогродовке Донецкой области.
Кроме того, еще 8 жителей в области получили ранения в результате атак противника.
Стоит отметить, что общее количество жертв данной агрессии подано без учета Мариуполя и Волновахи, где данные о пострадавших пока недоступны.
Для Донеччини спростили процедуру для будівництва артезіанських свердловин - Шмигаль2 августа 2024, 11:35 • 31244 просмотра