В Донецкой области за прошедшие сутки вражеские войска убили 3 и ранили 8 мирных жителей. Об этом сообщает председатель Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, 2 августа в Катериновке оккупанты убили 2 человек и одного человека в Новогродовке Донецкой области.

Кроме того, еще 8 жителей в области получили ранения в результате атак противника.

Стоит отметить, что общее количество жертв данной агрессии подано без учета Мариуполя и Волновахи, где данные о пострадавших пока недоступны.

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