Кабинет министров утвердил постановление о реализации до 31 декабря 2025 года экспериментального проекта по водообеспечению в Донецкой области. Постановление позволит максимально упростить разрешительные процедуры и сократить сроки реализации проектов по строительству новых артезианских скважин в области. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Есть важное решение по улучшению водоснабжения наших громад. В этом месяце были в Донецкой области и много говорили с людьми об этой проблематике. Сегодня утверждаем постановление о максимальном упрощении разрешительных процедур и сокращении сроков реализации проектов по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что правительство согласовало предложение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по реализации до 31 декабря 2025 года экспериментального проекта по водоснабжению в Донецкой области.

Утвержден порядок реализации экспериментального проекта, определяющий процедуру реализации проекта путем строительства артезианских скважин, других эксплуатационных скважин различных типов для водообеспечения населения и субъектов хозяйствования в Донецкой области в условиях военного положения - отметил Мельничук.

Он добавил, что на период военного положения участники экспериментального проекта осуществляют строительство артезианских скважин, других эксплуатационных скважин различных типов без отвода земельного участка, разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации, получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, получения отчета о результатах экспертизы проектной документации на строительство объекта, получения разрешения на выполнение строительных работ, использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и строительства.

Напомним,

Кабинет министров принял постановление, которым упростил для Харьковской области бюрократические процедуры по строительству артезианских скважин в медицинских учреждениях.