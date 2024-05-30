Для Харківщини спростили процедуру для будівництва артезіанських свердловин у лікарнях - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд спростив бюрократичні процедури будівництва артезіанських свердловин у медичних закладах Харківської області для забезпечення лікарень водою.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою спростив для Харківської області бюрократичні процедури щодо будівництва артезіанських свердловин у медичних закладах. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Уряд спростив для Харківської області бюрократичні процедури щодо будівництва артезіанських свердловин у медзакладах. Буде діяти спрощена дозвільна процедура, а терміни виконання робіт максимально пришвидшаться. Таким чином усі лікарні забезпечимо водою", - зазначив Шмигаль у Telegram.
Він додав, що така процедура вже діє у південних областях.
"Це лише частина комплексних заходів із підготовки регіону до зими, які здійснює уряд та місцева влада", - додав Шмигаль.
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