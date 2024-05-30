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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль

Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 11:46  •  1028 просмотра

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Правительство упростило бюрократические процедуры строительства артезианских скважин в медицинских учреждениях Харьковской области для обеспечения больниц водой.

Кабинет министров принял постановление, которым упростил для Харьковской области бюрократические процедуры по строительству артезианских скважин в медицинских учреждениях. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

детали

"Правительство упростило для Харьковской области бюрократические процедуры по строительству артезианских скважин в медучреждениях. Будет действовать упрощенная разрешительная процедура, а сроки выполнения работ максимально ускорятся. Таким образом все больницы обеспечим водой", - отметил Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что такая процедура уже действует в южных областях.

""Это лишь часть комплексных мероприятий по подготовке региона к зиме, которые осуществляет эряд и местные власти", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Однако, ситуация может измениться, если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит.

Павел Башинский

Павел Башинский

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