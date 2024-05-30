Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС: Шмигаль пояснив, чому не застосовуються планові відключення
Київ • УНН
Завдяки сонячній генерації і виведенню з ремонту двох енергоблоків АЕС планові відключення споживачів не застосовувалися протягом декількох днів, але ситуація може змінитися, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит.
Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Однак, ситуація може змінитися, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит. Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, "Укренерго" буде вимушено повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки
Він додав, що щодня енергетики працюють над відновленням об’єктів там, де це можливо, а також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.
Особливу увагу приділяємо регіонам, де є найбільші загрози. Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати відновлювальні роботи на Харківщині, там ворог прицільно руйнує критичну інфраструктуру
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За даними Національної енергетичної компанії "Укренерго", на 30 травня в Україні не планується відключень електроенергії, але ситуація може змінитися, і при необхідності можуть бути оголошені заходи щодо обмеження споживання.