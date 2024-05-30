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Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС: Шмигаль пояснив, чому не застосовуються планові відключення

Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС: Шмигаль пояснив, чому не застосовуються планові відключення

Київ • УНН

 • 97663 перегляди

Завдяки сонячній генерації і виведенню з ремонту двох енергоблоків АЕС планові відключення споживачів не застосовувалися протягом декількох днів, але ситуація може змінитися, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит.

Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Однак, ситуація може змінитися, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит. Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, "Укренерго" буде вимушено повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки

- сказав Шмигаль

Він додав, що щодня енергетики працюють над відновленням об’єктів там, де це можливо, а також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.

Особливу увагу приділяємо регіонам, де є найбільші загрози. Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати відновлювальні роботи на Харківщині, там ворог прицільно руйнує критичну інфраструктуру

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

За даними Національної енергетичної компанії "Укренерго", на 30 травня в Україні не планується відключень електроенергії, але ситуація може змінитися, і при необхідності можуть бути оголошені заходи щодо обмеження споживання.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
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