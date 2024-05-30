Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  8541 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  52623 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  105631 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  74495 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  82999 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115633 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120800 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117634 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115399 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101366 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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29 мая 2024, 11:15  •  146124 просмотра

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выводу из ремонта двух энергоблоков АЭС плановые отключения потребителей не применялись в течение нескольких дней, но ситуация может измениться, если в системе вновь будет зафиксирован значительный дефицит.

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Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

В результате совместных действий СБУ, ФБР, а также правоохранителей Британии и ЕС разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения.

Криминал и ЧП •   •  7086 просмотра
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.

Война •   •  8641 просмотра
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.

Общество •   •  10272 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.

Война •   •  10686 просмотра
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

Ирина " Чека "Цыбух, парамедикиня батальона" Госпитальеры " и бывшая журналистка, погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.

Война •   •  10392 просмотра
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.

Общество •   •  10069 просмотра
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии

Совет ЕС принял резолюцию о введении повышенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки, импортируемые из россии и беларуси, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС и российский экспорт незаконно присвоенного украинского зерна.

Экономика •   •  11414 просмотра
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии

Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.

Общество •   •  10758 просмотра
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico

Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.

Новости Мира •   •  8516 просмотра
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico