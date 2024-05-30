Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Однако, ситуация может измениться, если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию. Если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора еще долго будут сказываться - сказал Шмыгаль

Он добавил, что ежедневно энергетики работают над восстановлением объектов там, где это возможно, а также над перестройкой энергосистемы, чтобы сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.

Особое внимание уделяем регионам, где есть наибольшие угрозы. Президент Украины Владимир Зеленский поручил активизировать восстановительные работы на Харьковщине, там враг прицельно разрушает критическую инфраструктуру - добавил Шмыгаль.

Напомним

По данным Национальной энергетической компании "Укрэнерго", на 30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии, но ситуация может измениться, и при необходимости могут быть объявлены меры по ограничению потребления.