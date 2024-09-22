21 сентября российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донетчины. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Согласно информации, два человека погибли в Удачном и еще один человек в Курахово.

За сутки в результате атак еще 12 жителей области получили ранения. Общее количество жертв агрессии террористической страны в Донецкой области не включает данные из Мариуполя и Волновахи, которые находятся под оккупацией.

Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу