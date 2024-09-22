российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донетчины
Киев • УНН
21 сентября в результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей Донецкой области: двое в Удачном и один в Курахово. Еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОГА.
21 сентября российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донетчины. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, два человека погибли в Удачном и еще один человек в Курахово.
За сутки в результате атак еще 12 жителей области получили ранения. Общее количество жертв агрессии террористической страны в Донецкой области не включает данные из Мариуполя и Волновахи, которые находятся под оккупацией.
Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу21 сентября 2024, 11:35 • 13108 просмотров