російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донеччини
Київ • УНН
21 вересня внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мирних жителів Донецької області: двоє в Удачному та один у Кураховому. Ще 12 осіб отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА.
21 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донеччини. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Згідно з інформацією, двоє людей загинули в Удачному та ще одна людина в Кураховому.
За добу внаслідок атак ще 12 мешканців області отримали поранення. Загальна кількість жертв агресії терористичної країни на Донеччині не включає дані з Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією.
Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу21.09.24, 14:35 • 23988 переглядiв