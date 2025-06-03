Россияне в Крыму усилили охрану военных аэродромов после атак украинских БПЛА – партизаны

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира
Эксклюзив
08:15 • 33829 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 67577 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
06:00 • 39296 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 107901 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 100322 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 115403 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 121967 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 218616 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169400 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 164378 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
42%
748мм
Популярные новости

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

3 июня, 01:38 • 52606 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 38533 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 41810 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 45374 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 53080 просмотра
публикации

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 67630 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 54513 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 107941 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 218632 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 374694 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 16812 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 19075 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 17371 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 144271 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 149765 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Россияне в Крыму усилили охрану военных аэродромов после атак украинских БПЛА – партизаны

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Оккупанты усилили патрулирование ПВО вокруг аэродромов в Крыму, в частности в Саках, Джанкое и Гвардейском. Причиной стали массированные атаки украинских БПЛА.

Россияне в Крыму усилили охрану военных аэродромов после атак украинских БПЛА – партизаны

После массированных атак украинских БПЛА по стратегическим авиабазам 1 июня российские оккупанты пересмотрели подход к охране своих аэродромов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ в Telegram.

Детали

По свидетельству информаторов партизан. также значительно усилены проверки грузовиков на админгранице Крыма с Херсонской областью.

По данным наших агентов в рядах вс рф, расчеты ПВО усилили патрулирование периметра аэродромов, в том числе, в Саках, Джанкое и Гвардейском

- говорится в сообщении.

Солдаты жалуются на круглосуточные наряды и усталость. Причиной стала нехватка личного состава для выполнения увеличившегося количества задач. 

АТЕШ разведывает информацию о российских воинских частях в оккупации и на территории рф, и передает ее Силам обороны Украины.

Напомним

Накануне агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Волноваха
Крым
Украина
Мариуполь
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9