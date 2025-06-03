Россияне в Крыму усилили охрану военных аэродромов после атак украинских БПЛА – партизаны

После массированных атак украинских БПЛА по стратегическим авиабазам 1 июня российские оккупанты пересмотрели подход к охране своих аэродромов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ в Telegram.

По свидетельству информаторов партизан. также значительно усилены проверки грузовиков на админгранице Крыма с Херсонской областью.

По данным наших агентов в рядах вс рф, расчеты ПВО усилили патрулирование периметра аэродромов, в том числе, в Саках, Джанкое и Гвардейском