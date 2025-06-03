Россияне в Крыму усилили охрану военных аэродромов после атак украинских БПЛА – партизаны
Киев • УНН
Оккупанты усилили патрулирование ПВО вокруг аэродромов в Крыму, в частности в Саках, Джанкое и Гвардейском. Причиной стали массированные атаки украинских БПЛА.
После массированных атак украинских БПЛА по стратегическим авиабазам 1 июня российские оккупанты пересмотрели подход к охране своих аэродромов в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ в Telegram.
Детали
По свидетельству информаторов партизан. также значительно усилены проверки грузовиков на админгранице Крыма с Херсонской областью.
По данным наших агентов в рядах вс рф, расчеты ПВО усилили патрулирование периметра аэродромов, в том числе, в Саках, Джанкое и Гвардейском
Солдаты жалуются на круглосуточные наряды и усталость. Причиной стала нехватка личного состава для выполнения увеличившегося количества задач.
АТЕШ разведывает информацию о российских воинских частях в оккупации и на территории рф, и передает ее Силам обороны Украины.
Напомним
Накануне агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов.