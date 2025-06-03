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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4918 перегляди

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росіяни у Криму посилили охорону військових аеродромів після атак українських БПЛА - партизани

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

окупанти посилили патрулювання ППО навколо аеродромів в Криму, зокрема в Саках, Джанкої та Гвардійському. Причиною стали масовані атаки українських БПЛА.

росіяни у Криму посилили охорону військових аеродромів після атак українських БПЛА - партизани

Після масованих атак українських БПЛА по стратегічних авіабазах 1 червня російські окупанти переглянули підхід до охорони своїх аеродромів в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ у Telegram.

Деталі

За свідченням інформаторів партизанів. також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю.

За даними наших агентів у лавах зс рф, розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, у тому числі, в Саках, Джанкої та Гвардійському

- йдеться у повідомленні.

Солдати скаржаться на цілодобові наряди та втому. Причиною стала нестача особового складу для виконання збільшеної кількості завдань. 

АТЕШ розвідує інформацію про російські військові частини в окупації й на території рф, та передає її Силам оборони України.

Нагадаємо

Напередодні агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Волноваха
Крим
Україна
Маріуполь
Brent Oil
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