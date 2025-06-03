росіяни у Криму посилили охорону військових аеродромів після атак українських БПЛА - партизани
Київ • УНН
окупанти посилили патрулювання ППО навколо аеродромів в Криму, зокрема в Саках, Джанкої та Гвардійському. Причиною стали масовані атаки українських БПЛА.
Після масованих атак українських БПЛА по стратегічних авіабазах 1 червня російські окупанти переглянули підхід до охорони своїх аеродромів в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ у Telegram.
Деталі
За свідченням інформаторів партизанів. також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю.
За даними наших агентів у лавах зс рф, розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, у тому числі, в Саках, Джанкої та Гвардійському
Солдати скаржаться на цілодобові наряди та втому. Причиною стала нестача особового складу для виконання збільшеної кількості завдань.
АТЕШ розвідує інформацію про російські військові частини в окупації й на території рф, та передає її Силам оборони України.
Нагадаємо
Напередодні агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів.