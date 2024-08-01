Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили, что может позволить россиянам сократить логистический путь почти на 300 км. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает УНН.

"К счастью, пока мы наблюдаем тепловозы, которые заезжают с территории россии и выезжают. До конца не понятно, почему так, однако вчера, мы видели, в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили. Анонсирован только единственный дизельный поезд на два вагона Мариуполь - Волноваха для гражданских. Что это значит? Что железная дорога снова открыта, инженерные работы закончены, она соединена, в частности это подтверждает наша информация, а также это подтверждает, что не будет использования никакой гражданской железной дороги", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что на днях ожидается прибытие в Мариуполь грузовых поездов.

"Есть какая-то причина, неизвестная нам, почему россияне до сих пор не запустили грузовой поезд, но точно они запустят, по крайней мере технически все готово. Когда это произойдет, это решит для россиян вопрос логистики очень кардинально, особенно учитывая Курахово и Волноваху - это минус почти 300 км пути. По времени если брать, в зависимости от того, что они перевозят, то они будут экономить от суток до недели, это достаточно сильное решение, фактически логистический прорыв", - добавил Андрющенко.

Напомним

Оккупанты активно возводят фортификационные сооружения на трассе Мариуполь-Донецк и пытаются построить железную дорогу от Ростова до Мариуполя. Новая железнодорожная ветка должна упростить военную логистику рф и уменьшить зависимость от Крымского моста.