Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по оккупированной Волновахе, обвинив в этом Украину. В результате атаки погиб 76-летний мужчина, ранена женщина, попадание произошло по четырем локациям.
Сегодня, 2 августа, войска рф задавали удар по городу Волноваха, который находится в оккупации россии. Поэтому москва обвинила в обстреле города Украину. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории
По его словам, в результате атаки погиб 76-летний мужчина, ранена женщина. Попадание произошло по четырем различным локациям.
Омбудсмен подчеркнул, что международное сообщество, в частности организации - ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях.
сейчас местные жители на ВОТ - это заложники террористов! Украине нужно вернуть контроль над своей территорией
Дополнение
Сегодня около 14:00 российские пропагандисты заявили, что якобы ВСУ ударили по Волновахе. По сообщениям оккупантов в результате удара по городу - погиб один местный житель, еще один человек получил ранения.
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